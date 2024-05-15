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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
15.05.2024 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн барр.

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 10 мая, сократился на 2.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина без изменений.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились.

Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 367.8 млн барр. и обновив максимальный уровень с апреля прошлого года. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.3 млн барр. и составили 35.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 мая, сократились на 3.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.27 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.35 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.6 млн барр.

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