Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.1 млн баррелей

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 мая, сократились на 3.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.27 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.35 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов выросли на 0.3 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 2% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 27 апреля по 3 мая.