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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
15.05.2024 17:09

Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте снизился на 0.1%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.3% в феврале (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в феврале (пересмотрено с +1.6%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.39 годом ранее.

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