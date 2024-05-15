Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте снизился на 0.1%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после повышения на 0.3% в феврале (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в феврале (пересмотрено с +1.6%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.39 годом ранее.