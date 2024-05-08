EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.4 млн барр.

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 3 мая, сократился на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США повысились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.9 млн барр., составив 367.2 млн барр. и обновив максимальный уровень с апреля прошлого года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 1.8 млн барр. и составили 35.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 мая, выросли на 0.509 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.46 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.713 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.34 млн барр.