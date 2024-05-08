Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в марте снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.4%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в марте сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.0% в феврале (пересмотрено с +2.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в марте составил 1.35 в сравнении с 1.40 годом ранее.