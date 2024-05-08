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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн баррелей

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 мая, выросли на 0.509 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.46 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.713 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.34 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.7 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 4% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 6 по 12 апреля.

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