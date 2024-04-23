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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2024 г.Продажи новых домов в США в марте выросли на 8....
вчера 17:19

Продажи новых домов в США в марте выросли на 8.8% (расширенное сообщение)

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 8.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 693 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 637 тыс. в феврале (пересмотрено с 662 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 668 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2022 года продажи новых домов расширились на 8.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 67 тыс. новых домов против 57 тыс. в феврале и 57 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 19 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (10 тыс. домов) и от 750 тыс. долл (9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 430.7 тыс. долл против 406.5 тыс. в феврале и 421.4 тыс. в январе. В марте 2023 года медианная цена проданного дома составляла 438.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 524.8 тыс. долл против 488.6 тыс. в феврале и 523.6 тыс. в январе. В марте 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 519.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 477 тыс. единиц против 465 тыс. в феврале и 458 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.3 месяца против 8.8 в феврале и 8.2 в январе.

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