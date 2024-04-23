Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.