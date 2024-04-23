Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.