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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2024 г.Индекс Services PMI США в апреле снизился
вчера 16:56

Индекс Services PMI США в апреле снизился

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в апреле снизился до 50.9 пункта против 51.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.0.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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