Индексы PMI Германии в апреле увеличелись

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в апреле увеличился до 42.2 против 41.9 в марте (пересмотрено с 49.8). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 42.8.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле увеличился до 53.3 против 50.1 месяцем ранее (пересмотрено с 49.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 50.6.