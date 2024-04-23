Индексы PMI Великобритании в апреле изменились разнонаправенно

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в апреле сократился до 48.7 против 50.3 в марте (пересмотрено с 49.9). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 50.3.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в апреле увеличился до 54.9 по сравнению с 53.1 месяцем ранее (пересмотрено с 53.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 53.0.