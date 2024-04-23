Индексы PMI Франции в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в апреле снизился до 44.9 против 46.2 в марте (пересмотрено с 45.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.9.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле увеличился до 50.5 против 48.3 месяцем ранее (пересмотрено с 47.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.9.