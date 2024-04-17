Индекс потребительских цен в Великобритании в марте вырос на 3.2%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в марте вырос на 3.2% в годовом выражении после роста на 3.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в марте в годовом выражении вырос на 4.2% по сравнению с ростом на 4.5% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.1%.