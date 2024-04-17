Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
21:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.