Потребительская инфляция в еврозоне в марте составила 2.4%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в марте 2024 года вырос на 2.4%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В феврале значение показателя составило 2.6%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в марте вырос на 2.9%, что совпало с предваарительными данными и прогнозом аналитиков.

В феврале значение показателя составило 3.1%.