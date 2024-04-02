Объём производственных заказов в США в феврале вырос на 1.4%

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3.8% в январе (пересмотрено с -3.6%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в феврале на 1.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальному отчёту, вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о повышении на 1.4%. В январе показатель снизился на 6.9%.