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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2024 г.Объём производственных заказов в США в феврале ...
вчера 17:05

Объём производственных заказов в США в феврале вырос на 1.4%

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3.8% в январе (пересмотрено с -3.6%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в феврале на 1.1%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальному отчёту, вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о повышении на 1.4%. В январе показатель снизился на 6.9%.

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