Индекс потребительского доверия в США в марте оказался хуже прогноза

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 104.7 пункта против 104.8 месяцем ранее (пересмотрен со 106.7).

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 106.9.

Индекс оценки текущей ситуации в марте вырос до 151.0 против 147.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 73.8 против 76.3 в феврале.

Таким образом, индекс ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.