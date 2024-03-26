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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2024 г.Индекс потребительского доверия в США в марте о...
сегодня 17:09

Индекс потребительского доверия в США в марте оказался хуже прогноза

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 104.7 пункта против 104.8 месяцем ранее (пересмотрен со 106.7).

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 106.9.

Индекс оценки текущей ситуации в марте вырос до 151.0 против 147.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 73.8 против 76.3 в феврале.

Таким образом, индекс ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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