Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 6.6%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 6.6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 6.6% в годовом сравнении после его роста на 6.2% в декабре (пересмотрен с +6.1%).

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 7.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.