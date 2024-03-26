Курс доллара 92.7761   Курс евро 100.3651  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.4%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.2%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.9% (пересмотрен с -6.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4% после сокращения на 0.3% в январе (пересмотрен с -0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.1%.

Другие новости

сегодня
16:37
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 6.6%
сегодня
16:07
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА СРЕДУ - 12,78 РУБ, ДОЛЛАРА - 92,57 РУБ, ЕВРО - 100,41 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
15:52
Минфин РФ на аукционах 27 марта предложит ОФЗ серий 26226 и 26243
сегодня
15:45
Рекордные 142 стихийных бедствия в 2023 г обошлись страховщикам в $108 млрд - институт
сегодня
15:34
Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.4%
сегодня
15:29
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении качества госфинконтроля
сегодня
15:22
В ЕК, комментируя сотрудничество Венгрии с РФ по АЭС, заявили, что санкций по атому нет
сегодня
14:56
Пакистан добивается освобождения от санкций США по газопроводу Иран-Пакистан - министр
сегодня
14:46
Цены на какао-бобы в мире впервые в истории превысили $10 тыс за тонну
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.