Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.2%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 6.9% (пересмотрен с -6.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4% после сокращения на 0.3% в январе (пересмотрен с -0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.1%.