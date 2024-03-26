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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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