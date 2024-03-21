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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

19:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Саммит лидеров ЕС;

N/A мск: Индекс цен на дома в Канаде.

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