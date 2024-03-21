Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 9.5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 9.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.38 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.95 млн домов.

По сравнению с февралём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 3.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 384.5 тыс. долл, увеличившись на 5.7% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 1.07 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 5.9% по сравнению с январём и на 10.3% в годовом сравнении.

В феврале потребовалось бы 2.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.0 в предыдущем месяце и 2.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в феврале в среднем составил 38 дней в сравнении с 36 месяцем ранее и 34 в феврале 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 14 марта достигла 6.74% годовых против 6.88% на прошлой неделе и 6.60% годом ранее.