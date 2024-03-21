Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе.

В прошлом месяце индекс вырос впервые за период с февраля 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.6%.