Курс доллара 91.9499   Курс евро 100.3650  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.1%

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе.

В прошлом месяце индекс вырос впервые за период с февраля 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.6%.

Другие новости

вчера
17:54
ФАС примет меры, если не решит вопросы с "Яндексом" по тарифам такси
вчера
17:23
"Кристалл" поменял дизайн у своих биттеров, прописав его в мировой с немецкой Jägermeister
вчера
17:19
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 9.5% (расширенное сообщение)
вчера
17:14
"Газпром" начал соединение газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
вчера
17:07
Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.1%
вчера
17:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 9.5%
вчера
17:01
КОМИТЕТ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КРЫМСКИЙ МОСТ - ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
вчера
16:56
Индекс Services PMI США в марте умеренно снизился
вчера
16:55
Индекс Manufacturing PMI США в марте вырос
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.