ФРС США повысила прогнозы по базовой инфляции и ключевой ставке (ПОВТОР)

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 20 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.25 - 5.50%.

В тексте сопроводительного заявления FOMC говорится об «уверенном расширении экономической активности» в США, «сильном» росте рабочих мест и сохранении «повышенной» инфляции, что вынуждает регулятора сохранять ставку на прежнем уровне.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с декабрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону повышения.

В 2024 году ожидается ставка на уровне 4.6% (без изменений), в 2025 году – 3.9% (ранее: 3.6%), в 2026 году – 3.1% (ранее: 2.9%). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 2.6% (ранее: 2.5%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2024 год повышен до 4.6-5.1% (ранее: 4.4-4.9%), на 2025 год повышен до 3.4-4.1% (ранее: 3.1-3.9%), на 2026 год повышен до 2.6-3.4% (ранее: 2.5-3.1%), на долгосрочную перспективу повышен до 2.5-3.1% (ранее: 2.5-3.0%).

Вместе с тем по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2024-2026 г.г. В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2024 году расширится на 2.1% (ранее: +1.4%), в 2025 году увеличится на 2.0% (ранее: +1.8%), в 2026 году вырастет на 2.0% (ранее: +1.9%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2024 год составил 4.0% (ранее: 4.1%), на 2025 год: 4.1% (без изменений), на 2026 год: 4.0% (ранее: 4.1%), на долгосрочную перспективу: 4.1% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2024 год: 2.4% (без изменений), на 2025 год: 2.2% (ранее: 2.1%), на 2026 год: 2.0% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2024 год: 2.6% (ранее: 2.4%), на 2025 год: 2.2% (без изменений), на 2026 год: 2.0% (без изменений).