Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии;
13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварителльно;
14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;