Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки неизменной пятый раз подряд (ПОВТОР)

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 20 марта 2024 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась уверенными темпами. Рост числа рабочих мест остался сильным, а уровень безработицы сохранился низким. Инфляция за прошедший год снизилась, но остаётся повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределённы, и Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.25-5.50%. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в ранее представленных планах. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Майкл Барр; Рафаэль Бостик; Мишель Боуман; Лиса Кук; Мэри Дэли; Филип Джефферсон; Адриана Куглер; Лоретта Местер; и Кристофер Уоллер.