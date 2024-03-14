Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его снижения на 1.1% в январе (пересмотрено с -0.8%).

По сравнению с февралём 2023 года розничные продажи выросли на 1.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в феврале вырос на 0.3% после снижения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с -0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в феврале на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, увеличился на 1.5%.