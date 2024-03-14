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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:54

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 17 тыс.

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 марта, составило 209 тыс., сократившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 208 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 марта, увеличилось на 17 тыс. и составило 1.811 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.906 млн. до 1.794 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.799 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 февраля, выросло на 22.4 тыс. и составило 2.14 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.0 млн.

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