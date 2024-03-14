Индекс цен производителей США в феврале вырос на 0.6%

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.6% против +1.0% в январе (пересмотрен с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.1%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.0%, как и в январе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 1.9%.