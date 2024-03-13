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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:33

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.5 млн барр.

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 марта, снизился на 1.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 361.6 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, снизились на 0.2 млн барр., составив 31.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки против 13.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 марта, сократились на 5.521 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.75 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.16 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились почти на 1 млн барр.

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