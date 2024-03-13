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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
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Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.5 млн баррелей

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 марта, сократились на 5.521 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.75 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.16 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились почти на 1 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе расширились на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.4 млн барр.

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