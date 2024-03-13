Курс доллара 90.8818   Курс евро 99.3561  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

Другие новости

сегодня
19:10
Курс доллара на Мосбирже завершил торги снижением до 91,5 руб, юаня - до 12,69 руб
сегодня
19:00
Яйца в РФ с начала года по 11 марта подешевели на 3,5%, мясо кур - на 3,8% - Росстат
сегодня
19:00
Дизтопливо на российских заправках за неделю подешевело на 0,08% - Росстат
сегодня
18:55
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,36%
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 марта
сегодня
18:27
России есть что предложить Африке в отличие от Запада - эксперт об интервью Путина
сегодня
17:53
Банки РФ активно работают над удержанием и профессиональным развитием уже имеющихся кадров
сегодня
17:39
Евпатория намерена принять участие в проекте "Пять морей" - Аксенов
сегодня
17:33
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.5 млн барр.
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.