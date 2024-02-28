Анонс основных событий и данных макростатистики на чнтверг, 29 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

11:00 мск: ВВП Швейцарии;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:50 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.