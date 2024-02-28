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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
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Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.4 млн баррелей

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 февраля, выросли на 8.43 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.27 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.523 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 1.8 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе расширились на 1.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.0 млн барр.

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