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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 18:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн барр.

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 февраля, вырос на 4.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 360.3 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, расширились на 1.5 млн барр., составив 31.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 февраля, выросли на 8.43 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.27 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.523 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.8 млн барр.

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