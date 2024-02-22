Индекс Services PMI США в феврале оказался хуже прогноза

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в феврале снизился до 51.3 пункта против 52.5 месяцем ранее.
Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.
Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.1.
Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.