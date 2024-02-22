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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 февраля 2024 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
сегодня 18:25

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе выросли на 3.1% (расширенное сообщение)

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе выросли на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.0 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.97 млн домов.

По сравнению с январём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 1.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 379.1 тыс. долл, увеличившись на 5.1% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.01 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.0% по сравнению с декабрём и на 3.1% в годовом сравнении.

В январе потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.1 в предыдущем месяце и 2.9 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе в среднем составил 36 дней в сравнении с 29 месяцем ранее и 33 в январе 2023 года. При этом 56% проданных в прошлом месяце домов было реализовано менее чем через 30 дней после выхода на рынок.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 15 февраля достигла 6.77% годовых против 6.64% на прошлой неделе и 6.32% годом ранее.

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