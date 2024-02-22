Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.2 млн баррелей

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 февраля, выросли на 7.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.415 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.7 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе расширились на 3.2 млн барр., запасы бензина сократились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.4 млн барр.