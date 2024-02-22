Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 27 тыс.

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 февраля, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 201 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 213 тыс., пересмотрено с 212 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 215.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 февраля, уменьшилось на 27 тыс. и составило 1.862 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.895 млн. до 1.889 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.878 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 февраля, выросло на 11 тыс. и составило 2.17 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.98 млн.