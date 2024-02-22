Индексы PMI Великобритании в январе

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в январе увеличился до 47.1 против 47.0 в августе (пересмотрено с 47.3). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 47.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в январе не изменился и составил 54.3 по сравнению с месяцем ранее (пересмотрено с 53.8). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.2.