Индексы PMI Германии в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в феврале сократился до 42.3 против 45.5 в январе (пересмотрено с 45.4). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 48.2 против 47.7 месяцем ранее (пересмотрено с 47.6). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.0.