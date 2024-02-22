Индексы PMI Франции в феврале увеличились

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в январе увеличился до 46.8 против 43.1 в январе (пересмотрено с 43.2). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 43.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 48.0 против 45.4 месяцем ранее (пересмотрено с 45.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 45.7.