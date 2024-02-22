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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 февраля 2024 г.Индексы PMI Франции в феврале увеличились
сегодня 11:19

Индексы PMI Франции в феврале увеличились

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в январе увеличился до 46.8 против 43.1 в январе (пересмотрено с 43.2). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 43.5.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 48.0 против 45.4 месяцем ранее (пересмотрено с 45.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 45.7.

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