Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 февраля

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/А мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.