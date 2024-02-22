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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 февраля 2024 г.Потребительская инфляция в еврозоне в январе со...
сегодня 13:05

Потребительская инфляция в еврозоне в январе составила 2.8%

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в январе 2023 года вырос на 2.8%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В декабре значение показателя составило 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в январе вырос на 3.3%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В декабре значение показателя составило 3.4%.

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