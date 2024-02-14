Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе сократился на 0.8% и на выходе сократился на 0.2%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в январе сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в январе сократился на 0.2% после снижения на 0.5% в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.