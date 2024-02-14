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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

13:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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