Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 4%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 4% в годовом выражении после аналогичного роста на 4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.1%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в январе в годовом выражении вырос на 5.1% по сравнению с аналогичным ростом на 5.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.2%.