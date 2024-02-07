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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:05 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

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