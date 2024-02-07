Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.67 млн баррелей

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 февраля, выросли на 0.67 млн барр., запасы бензина повысились на 3.65 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.49 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе расширились на 0.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.4 млн барр.