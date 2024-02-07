EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.5 млн барр.

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 февраля, вырос на 5.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 358.0 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, не изменились, составив 28.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки в сравнении с 13.0 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 февраля, выросли на 0.67 млн барр., запасы бензина повысились на 3.65 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.49 млн барр.